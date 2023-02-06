وزير النفط بحكومة الوحدة يؤكد زيادة إنتاج ليبيا من الخام مع نهاية السنة

التقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد عون، بالسفير الهولندي لدى ليبيا كوينراد هوخيوخينن، اليوم الأحد.

وقال عون خلال اللقاء، إنه سيجري رفع القدرة الإنتاجية من النفط والغاز في ليبيا مع نهاية السنة، مشترطًا توافر ثلاث عوامل لبلوغ إنتاج النفط ميلوني برميل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عون قدم للسفير الهولندي خلال اللقاء نبذة مختصرة عن تاريخ قطاع النفط والغاز في ليبيا والقوانين المنظمة له ومراحل تطوره والجهود المبذولة لزيادة القدرة الإنتاجية من النفط والغاز بالتعاون والمساعدة مع الشركات العالمية المتخصصة، منوهًا بدور شركة «شل» الهولندية للنفط والغاز وتاريخ عملها في قطاع النفط والغاز الليبي.

وأضافت الوزارة، أن عون أكد للسفير الهولندي إمكانية تحقيق المستهدفات في زيادة القدرة الإنتاجية خلال سنوات مقبلة إلى مليوني برميل إذا تضافرت الجهود والعمل بكفاءة عالية وبالتعاون مع الشركات العالمية ومساهمتها، أما في المدى القريب فسيجري رفع القدرة الإنتاجية مع نهاية السنة.

وأوضحت الوزارة أن السفير الهولندي أكد من جانبه اهتمام بلاده بالسوق الليبية وأنها ستعمل على تشجيع الشركات الهولندية على العودة، واستعدادها للمشاركة والتعاون في تطوير المجال النفطي من خلال برامج تدريبية متطورة وخاصة في مجال الغاز الطبيعي وفي مجال الطاقات المتجددة والمجالات البحرية التي تتمع هولندا فيها بخبرة كبيرة.