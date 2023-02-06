القوات المسلحة ووزارة الداخلية الليبية تُقران حزمة من الإجراءات لحفظ الأمن في بنغازي

الوطن| رصد

عقد وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية “فرج اقعيم” بمكتبه في مدينة بنغازي، اجتماعاً مع رئيس نيابة مكافحة الإرهاب عقيد “عصام ادبيش”، لإطلاق إجراءات صارمة وتعليمات مُشدّدة من خلال التعاون بين الوزارة والقُوات المُسلّحة، وذلك في سياق إحكام الأمن بمدينة بنغازي.

وتهدف حزمة القرارت لضبط السلاح المُنتشر ودعم وإسناد مراكز الشُرطة للقبض علي المطلوبين وخلق آلية انضباطية عالية لرجال الأمن والعسكريين يتم من خلالها ضمان عدم حدوث تجاوزات أو أخطاء، علاوة على منع تعتيم زجاج مركباتهم الشُرطية والعسكرية على حد سواء، على أن تتم إحالة الشرطي لإدارة التفتيش والمُتابعة وانضباط الشرطة، وإحالة العسكري إلى الشُرطة العسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات وفقاً للقانون، وكلٌ حسب إختصاصه.

هذا وحضر الاجتماع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، حيث دعا الوكيل لتكاتف الجهود والتنسيق المشترك ، لكون المؤسستين الأمنية والعسكرية أمانة ومسؤولية يجب المحافظة عليها من أي أعمال قد تشوّه سمعة منتسبيها.