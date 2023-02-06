ليبيا.. دبيبة يبحث مع باتيلي “المقترحات الجادة” لإنجاز الانتخابات الليبية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، اليوم الأحد، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، لمناقشة نتائج لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المحلية والدولية.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان نشرته عبر حسابها على “فيسبوك”، إن اللقاء ناقش عدد من المقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال والتأكيد من قبلهما على ضرورة إصدار القاعدة الدستورية ليتم التركيز بشكل مهني على باقي الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات.

وأكد البيان، أنه تم التطرق إلى دور التنمية في خلق الاستقرار، وأن تكون عادلة من حيث توزيعها وتُراعي الأولوية.