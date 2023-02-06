بوخزام: أتوقع نجاح باثيلي بمهمته في ليبيا لكنه يحتاج دعم المجتمع الدولي

الوطن| رصد

توقع المحلل السياسي سالم بوخزام أن بإمكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي أن يُحدث تأثيراً في ليبيا، خاصة إذا ما تم دعمه من المجتمع الدولي، لكون الأخير هو المتحكم في القضايا المصيرية في ليبيا.

بوخزام وفي لقاء تلفزيوني رصده موقع الوطن، أضاف أنه يُرجّح نجاح باثيلي في مهمته الصعبة، لأنه يدير الملف بطريقة مختلفة عن المبعوثين السابقين، مشيراً إلى أنه اتخذ مسؤولياته بالفعل، وقطع اتصالاته بمركز الحوار الإنساني، الذي وصفه بأنه كان يعبث بالقضية الليبية، ولم يترك له مدخلاً لذلك، وفق تعبيره.