الصحة تبحث مع مديري مستشفيات طرابلس رفع السعة السريرية للعنايات الفائقة لـ”200 سرير”

عقد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لشؤون المستشفيات ” سعد الدين عبد الوكيل “، اجتماعًا موسعًا مع مديري مستشفيات طرابلس، للتباحث حول استغلال الإمكانيات المتاحة لرفع القدرة السريرية للعنايات الفائقة داخل مدينة طرابلس.

وبحسب بيان للوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” استعرض الاجتماع نسبة توافر أسرة العناية الفائقة داخل المستشفيات، إلى جانب مناقشة أسباب انخفاض نسبة حالات القبول الطبي بوحدات العناية.

وبدوره، أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات على ضرورة استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل، لرفع السعة السريرية لأسرة العناية المركزة، من خلال إعادة تدوير المعدات والأجهزة الطبية بين المستشفيات، والاستفادة من المعدات الطبية التي تم توريدها خلال جائحة كورونا لرفع السعة السريرية لأسرّة العناية الفائقة داخل طرابلس إلى مائتي سرير..

كما أشار “الوكيل” إلى ضرورة توفير أسرة العناية المركزة للأطفال داخل مستشفيات طرابلس، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتوسعة نطاق خدمات الرعاية الصحية.