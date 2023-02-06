الدبيبة يعلن قبول ملاحظات اللجان الفرعية في بعض البلديات على قوائم قروض الإسكان

العنوان – طرابلس

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، قبول أي ملاحظات من اللجان الفرعية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة وتراجعها في القائمة المُعتمدة.

وأضاف الدبيبة خلال اجتماعه مع اللجنة العليا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، الاعتماد لابد أن حسب معايير الاختيار للإعلان عنها.

وطالب رئيس الحكومة بضرورة البدء في المرحلة الثانية للمتقدمين حتى يتم تقديم الخدمة لهم.

ودعا الدبيبة إلى ضرورة العمل بشكل مهني وصادق لإنجاز المرحلة الثانية، واستكمال باقي البلديات التي لم تقدم قوائم المستفيدين.

وأوضح رئيس اللجنة العليا بدر الدين التومي، أن (9) بلديات من (134) بلدية قدمت مخاطبات بإيقاف القائمة المحالة من طرفها للمراجعة، وتم التعامل معها.

وأكد التومي، أن العمل مستمر للبدء في المرحلة الثانية من مشروع الإقراض وتوزيع الأراضي السكنية.