الداخلية الليبية: نستغرب نشر البعثة الأممية عن جاهزية وزارة الداخلية المنتهية لتأمين الانتخابات

الوطن| رصد

استغربت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عقب لقاء وزير داخلية الحكومة منتهية الولاية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عن جاهزية وزارة الداخلية لضمان أمن وسلامة الانتخابات، وتناولته بعض الصفحات والقنوات المحلية والدولية.

وأكّدت الوزارة في بيان، حرصها على توحيد الصفوف والعمل على التعاضد والتكافل ومساندة أبناء الشعب الليبي كافة، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وقالت “نذكر الجميع بأن الحكومة منتهية الولاية لا تتجاوز نفوذها ومجال تحركها العاصمة طرابلس وبعض المناطق المجاورة لها، والترويج لهذه الأخبار والسماح بنشرها وتداولها يفقد المصداقية ويخالف واقع المشهد الليبي، وما هو إلا تضليل واضح وينبغي ألا ينطلي على البعثة الأممية التي نتمنى لها النجاح في مساعيها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصبحت حلم كل الشعب الليبي”

ودعت البعثة الأممية لاحترام قرار مجلس الأمن بشأن إنشائها وتحديد مهامها بممارسة الوساطة من خلال مساعيها الحميدة للقيام بمهامها المكلفة بها.