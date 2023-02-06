الخوجة: أجرينا 600 عملية زراعة قرنية منذ بدء مشروع توطين العلاج

أكدت مديرة مستشفى العيون في طرابلس “رانيا الخوجة”، إجراء المستشفى 600 عملية زراعة القرنية منذ بدء مشروع توطين العلاج في 4 مدن ليبيا،

وأكدت “الخوجة” في تصريحات صحفية، سعي المستشفى لاستكمال إجراء ألفي عملية عيون مع أواخر عام 2023.

وفي تصريح سابق لها قالت “الخوجة”، بدأنا بإجراء عمليات زراعة قرنية في مدينتي صرمان وبنغازي، وخصصنا لكل منهما 25 قرنية تُقسم بين زراعة قرنية وزراعة طبقية”.

وأضافت، أن الأولوية في العمليات لفاقدي البصر وصغار السن، وتنتهي زيارتنا لصرمان السبت المقبل، وننطلق منها إلى طبرق” .

وتابعت:” لأول مرة تدخل ليبيا 100 قرنية وتُجرى عمليات في أكثر من مدينة في الوقت نفسه، فالآن في مدينتي صرمان وبنغازي، وبعدهما في طبرق وطرابلس”.

واستطردت: “منذ انطلاق قافلة العيون أجرينا أكثر من 400 عملية قرنية في عدة مدن”.