بليحق: مجلس النواب أقام ورشة عمل حول إدارة المعلومات والأرشيف 

الوطن| رصد

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن مكتب التدريب والتطوير بديوان مجلس النواب أقام ورشة عمل حول إدارة المعلومات والأرشيف بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي (IDEA).

وشملت الورشة التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي عدد من موظفي الإدارات والمكاتب بالديوان، بحسب بليحق.

وأضاف أن الورشة تهدف إلى إرساء معرفي ومفاهيمي لدى المشاركين حول دور مرافق المعلومات وإدارة الوثائق في صنع القرار مع التركيز على الفرق بين مرافق المعلومات في المكتبة ومركز المعلومات والتوثيق وقسم إدارة الوثائق والأرشيف.

وبين أن الورشة تضمنت التعريف بمرافق المعلومات والتمييز بين أنواعها ومهامها والتعريف بخدمات المعلومات ومخرجات نظم التوثيق والمعلومات وإدارة الوثائق بالإضافة إلى التعرف على طرق وأساليب إدارة المعلومات في البيئة الرقمية.

يذكر أن هذه الورشة استمرت ليومين، وتأتي في إطار مشروع دعم ديوان مجلس النواب الذي تنفذه المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.