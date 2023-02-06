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تجمع قادة ثوار ليبيا يعلن رفضه للقاعدة الدستورية المنبثقة عن النواب والدولة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعلن تجمع قادة ثوار ليبيا، رفضه للقاعدة الدستورية المنبثقة عن توافق المستشار صالح وخالد المشري لإجراء الانتخابات، كما أدان اجتماعات ثوار الزنتان التي قال إنها مدعومة من بريطانيا واصفهاً إياها بالتجمعات المشبوهة.

التجمع وفي بيان له حذر ممن أسماهم بالأشخاص المشبوهين والفاسدين والمطلوبين، الذين اتخذوا من ثورة فبراير ستاراً لهم، لتمرير صفقاتهم المشبوهة، كما حذر الأحرار والشرفاء من الانجرار وراء التجمعات المشبوهة من أجل مصالح شخصية أو صفقات مشبوهة لكسب المال غير المشروع وتنفيذ أجندة لا تخدم مصلحة الوطن، وفق البيان.

هذا وأكد الثوار في بيانهم دعمهم لجهود توحيد صفوف الثوار والمصالحة الحقيقية، ولمّ شمل جميع الليبيين الأحرار والانطلاق نحو الدولة المدنية.

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الوطن الليبية

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