الكبير: ملتقى الحوار السياسي سيقصى منه مجلسي النواب والدولة ولن يكون لهما حضور وتمثيل

ليبيا – علق المحلل السياسي عبد الكبير على التحركات المكوكية الإقليمية والمحلية للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، معتبرًا أن جولات باتيلي الأخيرة يمكن أن تفصل لقسمين الأول لقائه بسفراء السودان والنيجر والقائم بالأعمال التشادي، وهذه تتعلق بسحب المرتزقة وهناك جهود دولية تقودها أمريكا لعزل الفاغنر وطردها من ليبيا في إطار مواجهتها مع روسيا لضمان تدفق النفط الليبي وليضيق الخناق أكثر على مرتزقة الفاغنر يسعى المبعوث لضمان جهود دول الجوار الليبي الجنوبية والتي لديها قوات في ليبيا خاصة السودان وتشاد.

الكبير قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن تحركاته مع الأطراف المحلية ولقائه مع أعضاء من مجلس النواب والدولة هو لحثهم على الإسراع في وضع القاعدة الدستورية ووضع القوانين الانتخابية.

وتابع: “نعلم أن ما سيطرح عليه في البرلمان أو الكتلة التي سميت كتلة التوافق الوطني في مجلس الدولة والتي قالوا أنهم قدموا لحل الازمة بينما صرح هو أو غرد أن اللقاء دعاهم فيه للإسراع في التوافقات وتلبية لتطلعات 8 مليون ليبي سجلوا في الانتخابات، لكن حديثه عن الانتخابات لم يُستمع وحتى أن استمع لم يقتنع بموضوع تمديد المرحلة الانتقالية وهذا في اعتقادي مجمل تحركات باثيلي”.

وأشار إلى أن الجانب السياسي ولقاءاته مع الأطراف المحلية التي يتوقع أن تزداد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة هي ليكون هناك حل من أي ضغط عليه للاستماع ومحاولة الاستمرار، وتزداد وتيرتها مع الأطراف المحلية ولقاءات أخرى مع عقيلة والمشري ومجموعات أخرى مع مجلسي النواب والدولة.

كما استطرد: “هذا كله ليقول للمجتمع الدولي عندما يقدم إحاطته والمتوقع أن يعلن فيها عن مبادرته لتشكيل ملتقى حوار سياسي، إنه خلال الايام الماضية سعى بين الأطراف الليبية من أجل التوافق والوصول لقواعد دستورية وقوانين انتخابات ليبقى الحل ليبي ليبي، لكن كل الجهود لم تنجح وباءت بالفشل”.

ولفت إلى أن باتيلي قدراته ومجال المناورة أمامه محدود كشخص وبعثة؛ لأن الأمر مرهون بالقوة الكبيرة ويفترض أن مصالح الأطراف المختلفة وخاصة الدولية والإقليمية تلتقي في شخصية المبعوث الأممي ويفترض أن يوازن بين هذه المصالح ولا يميل لطرف على حساب الطرف الآخر ويبقى التأثير الأكبر على شخصية المبعوث والبعثه لأمريكا وحلفائها من دون تجاهل تأثير روسيا والصين باعتبارها دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبإمكانهم استخدام الفيتو وعدم تمرير أي قرار لا يرضيهم، خاصة في ظل التوترات بين روسيا والصين وأمريكا وحلفائها من جهة أخرى.

وتطرق إلى الحديث الذي يتم تناوله منذ أسابيع عن اجتماع مرتقب يضم المبعوثين الخاصين بالأزمة الليبية ودول ما يسمى 3+2+2 واجتماع مندوبين عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بجانب تركيا ومصر وهما الدولتان الفاعلتان في الأزمة الليبية في الدول الإقليمية، وفي هذا الاجتماع ستوضع الخطة لتصور باثيلي الأساسي للخطة التي سيعرضها على مجلس الأمن وإمكانية الذهاب لملتقى سياسي جديد.

واعتقد أن ملتقى الحوار السياسي سيقصى منه مجلسي النواب والدولة ولن يكون لهما حضور وتمثيل وسيبحث موضوع القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات فقط.

وتوقع أن تكون احاطة باتيلي المقبلة مختلفة عن إحاطته السابقة وبأنه سيطرح مبادرة بالتأكيد، ففي المرات السابقة لم يقدم أي مبادرة بل استعرض الأوضاع الليبية وجهوده من خلال التواصل مع الأطراف المحلية والإقليمية، وتحدث في المرة الأخيرة عن بدائل وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات وأنها حاجة ماسة وضرورية.

وأضاف: “لكن تحدث عن بدائل قبلها أو بعدها بقليل 4 بيانات من دول غربية داعمة للانتخابات صدرت بشكل منفصل كلها ذكرت البدائل. موضوع البديل الذي سيضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية قد تبلور عند هذه الدول الفاعلة في الأزمة الليبية والمبادرة ستكون مختلفة إلا إذا -وهذا احتمال يكاد يكون معدومًا- مجلسا النواب والدولة يتوافقان على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية؛ ولأن الواضح أن العقبات هي ذاتها وما زال عقيله يصر على فتح الباب على مصراعيه لترشح الجميع عسكريين أو من عندهم جنسية مزدوجة، ومجلس الدولة مصر على عدم ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية وحتى إذا تجاوز في مسألة العسكريين قال يكفي أن يستقيلوا منها قبل الانتخابات بـ 4 أشهر”.

وأكد على أن العراقيل والعقبات هي ذاتها واحتمال التوافق مستبعد وهذا ما يجعل باتيلي يغير من فكرته في طرح المبادرة والمعلومات تقول إن بعد التطورات الأخيرة والمؤتمر الصحفي الذي جمع عقيلة والمشري قال إنهما توافقا ولم تبقى إلا النقاط القليلة التي تحال للجنة الدستورية، وبعدها خرج عقيله في جلسة مجلس النواب، وقال التوافق لفظي ولم يتم الاتفاق على شيء، وتم تقديم الأسماء لمجلس الدولة في المناصب السيادية لكنه لم يفصل فيها للآن وبعدها اجتمع مجلس الدولة وصرح أنه وضع الخطة النهائية للمناصب السيادية.

وكشف عما يتم تداوله من قبل بعض المواقع الصحفية عن أن عقيلة صالح اشترط لاستمرار الحوار مع المشري أن يتم إنجاز المناصب السيادية ليرد المشري أنه اشترط بعد إكمال المناصب السيادية وقبل إحاطته لمجلس النواب ضرورة أن يتم التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية والتوقيع على الاتفاق بوجود ضمانات دولية والتوقيع بالأحرف الأولى أي محاصرة عقيلة لتجنب تنصله لكن الأخير رفض ذلك، بحسب قوله.

