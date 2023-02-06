دبيبة يعزي ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ولبنان

أعرب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، عن العزاء لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا ولبنان.

وقال دبيبة عبر صفحته على “فيسبوك”: “أعزي أشقاءنا بسوريا وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال الأليم، رحمهم الله جميعا، وشفى جراح المصابين، وكتب السلامة والنجاة لمن لا يزالون عالقين تحت الأنقاض”.

أضاف رئيس حكومة الوحدة: “أؤكد تضامن بلادي التام معكم في هذا المصاب الجلل، ودعواتنا لأهلنا في المناطق المتضررة بالسلامة والعافية”.

ومن جانبها، أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية تركيا مولود أوغلوا.

وأعربت المنقوش خلال اتصالها اليوم الاثنين، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة وتضامنها مع الشعب التركي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع جنوب تركيا، سائلة الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر في هذا المصاب الأليم وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.