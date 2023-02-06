حكومة الدبيبة تعزي تركيا وتتجاهل سوريا

الوطن| رصد

سارعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، في تقديم العزاء لتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا فجر اليوم وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

واختارت المنقوش تقديم العزاء لتركيا فقط رغم أن الزلزال ضرب سوريا أيضا وأوقع فيها عددا كبيرا من الضحايا.

وجاء في بيان لخارجية الدبيبة: “أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية تركيا مولود أوغلوا حيث أعربت خلال اتصالها اليوم الاثنين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة وتضامنها مع الشعب التركي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع جنوب تركيا، سائلة الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر في هذا المصاب الأليم وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل”.

يشار إلى تركيا تعتبر الداعم الأكبر لحكومة الدبيبة، حيث أرسل أردوغان قوات ومرتزقة ومعدات عسكرية للدفاع عن حكومة الدبيبة في طرابلس.