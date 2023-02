عميد بلدية صرمان: نطالب بالتحقيق مع أعضاء لجنة القروض لمعرفة كيفية اختيار المستفيدين

ليبيا – علق عبد المجيد الفيتوري عميد بلدية صرمان على مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، موضحًا أنه تم تكليف لجنة فرعية من قبل اللجنة العليا بقرار رقم 3 من وزير الحكم المحلي، الذي يكون فيه عميد البلدية رئيسًا، وعضو من مصرف الادخار وعضو من الشباب وعضو من صندوق الزكاة وعضو من الشؤون الاجتماعية وعضو من العمل التطوعي.

الفيتوري قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار “التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن اللجنة بدورها اطلعت على الملفات المتقدمة والتي تقدر بـ 5700 ملف تقدم بها لبلدية صرمان، والتي تم فرز حوالي 4773 منها، وكان فئة الشباب 2275 والأسر المحتاجة 2478.

وأضاف: “نحن حولنا الأسماء واللجنة اختارت الأسماء، هل تم ذلك بالأولوية أم عشوائيًا؟ البلديات دائمًا في الواجهة واللجنة العليا لم تنسق معنا، ولا يوجد لدينا معلومات ولا إجابات، سمعنا بنشر القوائم للمستفيدين من القروض على منصة الحكومة وكان نصيب مدينة صرمان 170 اسمًا، وحولنا 4773 ملفًا، الأسماء عن طريق اللجنة وأعضائها ومخاتير المحلات الذين وقعوا لأشخاص لا يستحقون وشيخ الجامع في المنطقة هم من اختاروا الأسماء وعن طريق البلدية تمت إحالتها للجنة العليا”.

وبيّن أن الـ 170 اسمًا الذين تم اختيارهم منهم من لديهم منزل ولا يحتاج، لكنه تقدم بالأوراق على أنه يحتاج منزلًا لذلك لا يوجد عدالة، مطالبًا بفتح تحقيق مع أعضاء اللجنة وكل من يعمل بها وكيفية اختيار الأسماء.

كما نوّه إلى أن اللجنة العليا لم تتواصل معهم، وفقط تم تحويل الأسماء لها، لكن كيف تمت عملية الاختيار لا يوجد إجابات من اللجنة العليا بالخصوص.

واختتم بالقول: “هذه الأموال والدعم سيقف وتقدمنا بكتاب للجنة العليا بوقف القوائم وإرجاعها للبلدية لتشكيل لجنة جديدة أو التحقيق في الأسماء! ولا نعلم كيف اختاروا الـ 170 ولم يعطونا نسبة البلديات هل بالسكان أم بنسبة الأعداد المتقدمة، يجب أن تعطينا اللجنة العليا حلولًا في هذه القوائم”.

