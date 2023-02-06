أجواء عاصفة على شمال شرق ليبيا خاصة على بنغازي والجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

لازالت الأجواء في شمال شرق ليبيا تشهد تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة السرعة خاصة على بنغازي والجبل الأخضر، ومن المتوقع أن تتراجع حدتها يوم غد الثلاثاء، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، اليوم الإثنين، إن الأجواء تبقى باردة مع سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال الشرقي، في ظل وجود رياح نشطة السرعة هذا اليوم على أغلب المناطق خاصة على بنغازي والجبل الأخضر وتتراجع سرعتها من يوم الغد.

وذكر أن درجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (فبراير) على معظم مناطق ليبيا خاصة الشمال الشرقي.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا يوم الأربعاء بمنخفض جوي يعمل على تكاثر للسحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.