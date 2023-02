المقريف: أتعهد ببذل أقصى جهودي بهدف استيفاء جميع المعلمين كافة حقوقهم

ليبيا- التقى وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف بنقيب معلمي الزاوية المركز محمد الكور وعدد من القيادات الإدارية في النقابة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تدارس الجانبين ملف العقود المتعثرة في وقت شدد فيه المقريف على إيلائه إياه أهمية كبرى لمشروعية مطالب أصحابه.

ونقل البيان عن المقريف تعهده ببذل أقصى جهوده لاستيفاء جميع المعلمين كافة حقوقهم.

