لجنة نيابية تناقش مع عبدالجليل أسباب نقص الأدوية وعدم توطين العلاج بالداخل  

ليبيا – عقدت اللجنة النيابية المكلفة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالقرار رقم 74 لسنة 2022 اجتماعًا مع وزير الصحة بحكومة الاستقرار عثمان عبد الجليل.

بيان صحفي صدر عن مجلس النواب اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن الاجتماع ترأسه رئيسها نصر الدين مهنا رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس، بحضور رمضان شمبش العضو فيها رئيس اللجنة التشريعية والدستورية النيابية والعضو الآخر مصباح دومة.

وأوضح البيان: إن المجتمعين ناقشوا أسباب نقص الأدوية وعدم توطين العلاج بالداخل. مشيرًا إلى أن الاجتماع يندرج في سياق متابعة مجلس النواب للعراقيل والصعوبات التي تحول دون رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطن.

