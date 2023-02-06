عائلة بوعجيلة تعتزم رفع قضية ضد حكومة الدبيبة

الوطن| رصد

قال عبدالمنعم المريمي، ابن شقيق بوعجيلة مسعود، إن فريق المحاماة في الخارج، سيكون جاهز للدفاع عن بوعجيلة بعد تحويل مبلغ المليون دولار.

وقامت حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، بتسليم المواطن أبو عجيلة المريمي المتهم في قضية لوكربي، إلى القضاء الأمريكي.

وأضاف عبدالمنعم أنهم سيرفعون قضية في ليبيا ضد حكومة الدبيبة، بشأن اختطاف بوعجيلة مسعود.

وتابع: “كنا نركز في تشكيل فريق الدفاع بالخارج خلال الفترة الماضية، ومن الأسبوع القادم سنتجه للقضاء المحلي.

وختم عبدالمنعم حديثه القول: “لا يوجد أي تواصل مباشر معه حتى اليوم، ولا نعلم عنه شيئًا عن وضعه الصحي”.