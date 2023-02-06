باتيلي يعلن أنه سيقدم إحاطة أمام مجلس الأمن حول ليبيا يوم 27 فبراير الجاري

أخبار ليبيا 24

قال، الممثل لخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، إنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير المقبل على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري.

وقال باتيلي، عبر تويتر، “أخطرت رئيسي مجلسي النواب والدولة بأنني سأطلع مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير المقبل على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري”.

2/1 تباحثت، خلال اليومين الماضيين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وجددت التأكيد مرة أخرى على أهمية انخراط المجلسين بشكل بناء لوضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الانتخابات. — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 6, 2023

وأضاف، أنه تباحث، خلال اليومين الماضيين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وجددت التأكيد مرة أخرى على أهمية انخراط المجلسين بشكل بناء لوضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الانتخابات.