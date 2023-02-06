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باتيلي يعلن أنه سيقدم إحاطة أمام مجلس الأمن حول ليبيا يوم 27 فبراير الجاري

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال، الممثل لخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، إنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير المقبل على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري.

وقال باتيلي، عبر تويتر، “أخطرت رئيسي مجلسي النواب والدولة بأنني سأطلع مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير المقبل على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري”.

وأضاف، أنه تباحث، خلال اليومين الماضيين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وجددت التأكيد مرة أخرى على أهمية انخراط المجلسين بشكل بناء لوضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الانتخابات.

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اخبار ليبيا 24

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