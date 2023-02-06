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متجاهلةً لبنان وسوريا.. المنقوش تعزي وزير خارجية تركيا في ضحايا الزلزال

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

من بين ضحايا زلزال لبنان وسوريا وتركيا، اختارت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، تقديم العزاء للأخيرة.

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية تركيا مولود أوغلوا حيث أعربت خلال اتصالها اليوم الاثنين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة وتضامنها مع الشعب التركي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع جنوب تركيا، سائلة الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر في هذا المصاب الأليم وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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