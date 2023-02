الدبيبة: لا بد من العمل بالمرحلة الثانية من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة

ليبيا- تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مع اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة عديد الملاحظات الواردة من لجانها الفرعية.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى تدارس اللجنة الخطوات المتخذة للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة وقبول أي ملاحظات من اللجان الفرعية، في وقت أكد فيه رئيس اللجنة بدر الدين التومي أن العمل مستمر للبدء في هذه المرحلة والإقراض وتوزيع الأراضي السكنية.

ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده ضرورة العمل بشكل مهني وصادق لإنجاز المرحلة الثانية واستكمال باقي البلديات التي لم تقدم قوائم المستفيدين.

