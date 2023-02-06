استمرار الأجواء الباردة في ليبيا وسقوط أمطار على بعض المناطق

يتوقع خبراء الطقس، بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تستمر الأجواء الباردة، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال الشرقي، بينما يكون الطقس مستقرا على معظم مناطق الغرب.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، عن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 8 و20 درجة مئوية في جميع المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر بداية من يوم الأربعاء مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات، لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و15 درجة مئوية، ولا تتجاوز 08 درجات مئوية على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية.

وفي السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.