الدبيبة يقر بوجود فساد في مبادرة الإسكان

الوطن| رصد

أقر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بوجود تجاوزات في مبادرة الإسكان الشبابي، وقال: “توجد بعض الأخطاء في المبادرة ولكنها في حدود المقبول ويمكن معالجتها”.

وأضاف الدبيبة، خلال اجتماع لجنة الإسكان الشبابي: “لا نتحمل أن يقع أي ظلم على المواطنين، لأن دورنا أن نساعد لا أن نظلم ولا أن نعطي شخص على حساب آخر”.

وتابع أن “مبادرة الإسكان أشركت عدد من الأطراف للمساعدة في إنجاحها، ومنهم عمداء البلديات وبعض شيوخ الدين، وبعض عمداء البلديات استغلوا الميزة التي أعطيناها لهم باختيار المستحقين باعتبارهم الأقرب لمواطنيهم وأعلم بالمستحقين.”

وقال إنه يسعى لمعرفة ما حدث حيث يقال إن بعض العمداء أدخلوا أكثر من شخص من أقاربهم.

وأضاف الدبيبة: “يُقال أن هناك ظلم ومحاباة وواسطة قامت بها بعض البلديات في موضوع القروض السكنية ونحن أبرياء من هذه الممارسات، لدينا 500 ألف متقدم بطلب قرض وسنمضي في المرحلة الثانية والثالثة والرابعة”.

وختم الدبيبة حديثه بالقول: “العمل في المبادرة تم من خلال منظومة إلكترونية وهذا حدث في حد ذاته، ولكن البعض لم يعرفوا كيف يتعاملون مع المنظومة”.