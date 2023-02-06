المستشار صالح يقترح تعديل الإعلان الدستوري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه يرى إجراء تعديل الإعلان الدستوري بما يعتبر قاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتابع المستشار صالح: “تواصلنا مع مجلس الدولة، وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل، ونتمنى تأييدهم هذا التعديل لتحقيق مصلحة الوطن ومراعاة كل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع”، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين بمدينة بنغازي.

ودعا المستشار صالح، النواب إلى العمل على سرعة إعداد القاعدة الدستورية، مشيرا إلى مؤامرات يتعرض لها المجلس، الذي “لن يتخلى عن وحدة البلاد ويرفض التدخل الأجنبي”.