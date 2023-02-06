المدغيو: مبادرتنا المقدمة إلى البعثة الأممية لتحريك المشهد نحو الانتخابات

رأى خليفة المدغيو، عضو كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، أن المبادرة المقدمة للبعثة الأممية تحاول تحريك المشهد نحو العملية الانتخابية بصورة حقيقية.

وقال المدغيو، في تصريحات صحفية: “الكتلة أكدت للمبعوث الأممي أن أغلب ما يتم تداوله بخصوص الانتخابات هي أمور وحلول عاطفية وليست واقعية، والمبادرة ستُطرح للنقاش، وبعض بنودها قابل للرفض أو التعديل، والبعثة الأممية رحبت بشكل عام بالمقترح، وقدمت وعودًا بأنها ستدرس الفكرة وتناقشها”.

وأضاف “المبادرة تم التوافق عليها من كافة أعضاء كتلة التوافق الوطني في المجلس، الذين يصل عددهم لـ25 عضوًا، وكتلة التوافق لا علاقة لها بأحزاب أو جماعات، إنما تمثل تشكلاً وطنيًا يحوي عدة توجهات، والقرارات فيها بالنقاش والتفاهم”.