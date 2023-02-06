بالصور| اغلاق مطعم بالشمع الأحمر في أبوسليم

قام مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس بجولة تفتيشية علي أحد المطاعم داخل بلدية أبو سليم رفقة الحرس البلدي للتأكد من مدي مطابقته للمواصفات الليبية والإشتراطات الصحية المطلوبة وكانت الملاحظات كالأتي:

ــ عدم الإهتمام بالنظافة العامة داخل المطعم.

ــ وجود أرز و لحم دجاج من الأمس داخل الثلاجة.

ــ طريقه تحضير الطعام غير مطابقة.

ــ تكرار إستخدام الزيت وعدم تغييره.

ــ وجود أعقاب سجائر داخل المطعم.

وبحسب المركز فقد تم قفل المطعم بالشمع الأحمر من قبل الحرس البلدي أبوسليم، دون الافصاح عن إسمه.(مركز الرقابة على الاغذية والادوية )