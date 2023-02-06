اندلاع اشتباكات في الزاوية إثر مقتل شابين بمنطقة ضي هلال

أخبار ليبيا 24

قتل شابين جراء اشتباكات مسلحة اندلعت داخل مدينة الزاوية في ساعات متأخرة ليل الأحد-الإثنين، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وقالت مصادر محلية، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن الاشتباكات المسلحة اندلعت بعد مقتل الشابين “مروان دراء” و”عاصم السنوسي” بالرصاص بمنطقة ضي هلال.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاشتباكات المسلحة اندلعت بمناطق ضي هلال والشرفاء، مشيرة إلى أن المدينة تشهد عمليات قتل واغتيال استهدفت شباباً ولم تُستثنى العائلات من ذلك.

من جانبها دعت هيئة السلامة الوطنية الزاوية، المواطنين بالبقاء داخل بيوتهم وعدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية إلا للضرورة جراء الاشتباكات الدائرة داخل الزاوية.

وقالت الهيئة، في منشور على فيسبوك، “نتيجة لاستمرار الاشتباكات المسلحة مند ساعات الليل المتأخرة إلى هذه اللحظة نهيب بالسادة المواطنين عدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية إلا للضرورة”.