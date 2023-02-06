المركز الليبي: زلزال تركيا بعيد عن البلاد لكن لا يمكن التنبؤ بما هو قادم

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن محطات الرصد العالمية سجلت هزة أرضية اليوم الأثنين الموافق 6 فبراير 2023م ، على تمام الساعة 3:17 فجراً بالتوقيت المحلي لليبيا، وبلغت قوتها 7.8 درجة على مقياس الزلازل، ويقع المركز لهذه الهزة بمنطقة وسط تركيا بعمق 10 كيلومتر.

أضاف في بيان: “تم تسجيل مجموعة هزات ارتدادية بعده وكان أقواهم 6 هزات تجاوزت قوتهم 6 درجات على مقياس الزلازل، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في سوريا ولبنان والعراق، وإذ نطمئن الليبيين بأن هذه الهزات كانت بعيدة عن بلادنا ليبيا والحمد الله، لكن الزلازل لا يمكن التنبؤ بموعد حدوثها أو مكان حدوثها”.