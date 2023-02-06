قنصلية ليبيا في إسطنبول تؤكد عدم تسجيل إصابات بين الليبيين جراء الزلزال المدمر في تركيا

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أعلنت، القنصلية الليبية العامة في إسطنبول، اليوم الإثنين، عدم وقوع أي إصابات بالجالية الليبية في تركيا، نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد.

وقالت القنصلية، إنها تؤكد عدم تسجيل أي إصابات في صفوف الليبيين إثر الزلزال الذي ضرب عدد من مناطق الجنوب التركي حتى هذه الساعة.

وضرب زلزال عنيف بقوة 7.8 على مقياس ريختر مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الإثنين.

وأسفر الزلزال عن وقوع نحو 521 قتيلا في كل من البلدين.

أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال العنيف إلى 648 إصابة و237 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس.

وفي تركيا أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الدمار الذي أحدثه الزلزال، وانهيار مبانٍ بالكامل.