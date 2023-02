الدبيبة يتدارس مع شكشك سبل إنشاء 3 ملاعب جديدة خلال العام 2023

ليبيا- عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومسؤولين بحكومته لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أكد تدارس اطلاق مشروعات إستراتيجية وفق جداول زمنية معتمدة لضمان التنفيذ ومنها لإنشاء 500 مدرسة جديدة لأهميته خلال العام الحالي واعتماد تصاميم لنماذج مختلفة، وفقًا لخطة وزارة التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال واحتياجاتها.

وتابع البيان: إن المجتمعين بحثوا تنفيذ صيانة وتطوير المدينتين الرياضيتين في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي وإنشاء 3 ملاعب جديدة وفق خطة العام 2023 وإجراءات العطاء العام لوزارة الصحة بالحكومة والإمداد الطبي، بعد استكمال موافقات 70% منه ليكون منهجًا للتوريد ومنح التعاقدات.

وأشار البيان لاختتام الاجتماع بالتشديد على ضرورة الإفصاح والشفافية بكافة الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة التنفيذية والوزارات.

