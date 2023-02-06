الدبيبة يُقدم التعازي في ضحايا زلزال سورية وتركيا ولبنان

أخبار ليبيا 24

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، التعازي لـ سورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال الذي ضرب الدول الثلاث فجر اليوم وأسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وقال الدبيبة، في بيان عبر فيسبوك: “أعزي أشقاءنا بسورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال الأليم، رحمهم الله جميعا، وشفى جراح المصابين، وكتب السلامة والنجاة لمن لا يزالون عالقين تحت الأنقاض”.

وأكد الدبيبة تضامن ليبيا التام معكم في هذا المصاب الجلل، وقال “دعواتنا لأهلنا في المناطق المتضررة بالسلامة والعافية”.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 على مقياس ريختر مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الإثنين.

وتوفي 284 شخصا وأصيب أكثر من 2300 آخرين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر اليوم الإثنين، بحسب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

وأعلن أوقطاي، وفقا لوكالة الأناضول، وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الإثنين وبلغت شدته 7.4 درجات.

وأوضح أوقطاي، في تصريح للصحفيين، أن المدارس والمساكن الجامعية لم تتضرر من الزلزال، فيما أعلن تعطيل المدارس في 10 ولايات لمدة أسبوع بسبب الزلزال.

وأضاف أنه تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.

وأفاد أنه تم إغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب. وأشار إلى أن الجهات المعنية قامت بإيقاف إمداد مناطق عدة بالغاز الطبيعي بسبب الزلزال.

من جانبها أكدت القنصلية العامة الليبية في إسطنبول، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي إصابات في صفوف الليبيين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر.

وقالت القنصلية، إنها تؤكد عدم تسجيل أي إصابات في صفوف الليبيين إثر الزلزال الذي ضرب عدد من مناطق الجنوب التركي حتى هذه الساعة.