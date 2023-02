العرفي: نتمنى أن تكون خطوة مجلس الدولة بالتصويت على شاغلي المناصب السيادية خطوة تبادل ثقة بين المجلسين

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إنه تمت المطالبة بحضور رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاآغا” للاستفسار عن كيفية تشكيل لجنتي الدعم والطوارئ وإعمار الكفرة؛ والآليات التي ستتبعها الحكومة لتمويل نفسها.

العرفي أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى أن الخلاف حول مسألة ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين ما زال قائمًا، متمنيًا أن يتم تجاوز هذا الخلاف.

ولفت إلى أنه نظرًا لغياب أحد المترشحين لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس عن الجلسة الماضية؛ فقد تم تأجيل البت في المنصب ليكون كافة المترشحين حاضرين، وتفاديًا للطعون التي قد تحدث في ظل غياب أحد المترشحين عن جلسة اختيار النائب الثاني.

واعتقد أن مسألة اختيار النائب الثاني سيتم البت فيها بجلسة اليوم الإثنين؛ لجاهزية كافة الأعضاء.

كما أعرب عن تمنياته أن تكون خطوة “مجلس الدولة” بالتصويت على شاغلي المناصب السيادية خطوة تبادل ثقة بين المجلسين.

وأكد في الختام على أن من أهم المناصب السيادية التي يجب تغيير رؤسائها: مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية.

