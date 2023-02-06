الأرصاد الجوية: أجواء باردة مع سقوط أمطار خفيفة على الشمال الشرقي للبلاد

طرابلس 06 فبراير 2023 (وال) – أكد مركز الأرصاد الجوية، أن الأجواء تبقى باردة مع سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال الشرقي، مع رياح نشطة السرعة هذا اليوم على أغلب المناطق خاصة على بنغازي والجبل الأخضر وتتراجع سرعتها من يوم الغد.

في حين درجات الحرارة، تكون أقل من معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (فبراير) على معظم مناطق ليبيا خاصة الشمال الشرقي.

ومن المتوقع، وفق مركز الأرصاد الجوية، أن تتاثر مناطق غرب ليبيا يوم الأربعاء بمنخفض جوي يعمل على تكاثر للسحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

وجاء بيان الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بدءا من اليوم الاثنين كالتالي:-

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – الجبل الغربي:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر بداية من يوم الأربعاء مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى جنوبية شرقية تنشط من مساء يوم الغد مثيرة للأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13- 18)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم على أغلب المناطق وتقل سرعتها من يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (10- 15)مْ, ولا تتجاوز (08)مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على غدامس والحمادة.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 21)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-20)مْ. (وال – طرابلس)

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