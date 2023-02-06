المركز الليبي للاستشعار يصدر تقريراً حول زلزال تركيا وينوه بشأن ليبيا

اصدر المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تقريراً عن حدوث هزة أرضية وسط تركيا.

وقال المركز في بيان له، “سجلت محطات الرصد العالمية هزة أرضية اليوم الأثنين الموافق 6 فبراير 2023م ، على تمام الساعة 3:17 فجراً بالتوقيت المحلي لليبيا, وبلغت قوتها 7.8 درجة على مقياس الزلازل, ويقع المركز لهذه الهزة بمنطقة وسط تركيا بعمق 10 كلمتر.

واضاف البيان “تم تسجيل مجموعة هزات ارتدادية بعده وكان أقواهم 6 هزات تجاوزت قوتهم 6 درجات على مقياس الزلازل”.

وبحسب البيان فقد وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في سوريا ولبنان والعراق.

وطمأن البيان الليبيين أن هذه الهزات كانت بعيدة عن ليبيا والحمد الله.

ونوه البيان من جديد إلى أن الزلازل لا يمكن التنبؤ بموعد حدوثها أو مكان حدوثها.