رئيس لجنة الطاقة يؤكد أهمية تحسين البنية التحتية بمناطق الحقول النفطية

ناقش رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، خلال زيارته للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان اليوم الأحد بمدينة بنغازي؛ الشكاوى المقدمة من قبل أهالي المناطق النفطية “حول تطوير البنية التحتية وإطلاق المشروعات التنموية فيها”.

وأكد النائب عيسى العريبي في تصريح صحفي؛ أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من رئيس المجلس الدكتور عمر الحجازي، وأنه جرى استعراض احتياجات مناطق الحقول النفطية والتصدير على غرار؛ “الواحات، رأس لانوف، أجدابيا، البريقة، الزويتينة، الحريقة، جالو، أوجلة”.

وذكر رئيس لجنة الطاقة؛ أن هذه المناطق تنتج ما يناهز ال 80% من ثروة البلاد من النفط والغاز، مشددا في ذات السياق على أنها تفتقر للبنية التحتية الجيدة، ويعاني سكانها من آثار انبعاث الغازات، وعمليات الاحتراق التي تستلزم إنتاج النفط والغاز.

وأفاد العريبي؛ بأنه سيبحث خلال اجتماع مرتقب مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة؛ ملف احتياجات هذه المناطق، وأهمية توجيه عوائد الثروة الطبيعية فيها؛ لتحسين مستوى الخدمات، وبناء المستشفيات والمدارس وإنشاء الطرق، وغيرها من المشروعات.

وثمن العريبي؛ دور المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان وإدارته؛ على الجهود المبذولة، ولتواصلها مع السلطة التشريعية في البلاد، بغية إصدار قوانين وقرارات، تكفل الحقوق وتلبي تطلعات المواطن الليبي في العيش الكريم.