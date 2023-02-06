«غنيوة» ينشىء شركة ويخاطب مؤسسة النفط بتسجيلها ومنحها عقود مشاريع

قرر ما يسمى بـ«جهاز دعم الاستقرار»، برئاسة غنيوة الككلي، تأسيس شركة للعمل في مجال الخدمات النفطية، بقطاع النفط، تحت مسمى شركة «شمال إفريقيا للتنمية والاستثمار».

وأرسل الككلي خطابا إلى، رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة لدعم الشركة، وتسهيل إجراءات تسجيلها، ودعوتها للمشاركة في المشاريع والخدمات المزمع تنفيذها بقطاع النفط.

وقام مدير مكتب بن قدارة، محمد حسني المصباحي، بمخاطبة كافة الشركات والجهات التابعة لـ«الوطنية للنفط» بضرورة الاستفادة من خدمات الشركة، وإشراكها في المشاريع النفطية المزمع تنفيذها.