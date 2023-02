ليبيا – أكد نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “ابراهيم الدغيس” أن مرض “إيبولا” من الأمراض الفيروسية الخطيرة، وتصل نسبة الوفيات من المصابين به إلى 50%.

الدغيس قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربه من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان: إن أول ظهور له سنة 1976م بالقرب من نهر “إيبولا”؛ ومن هنا جاءت تسمية المرض.

وأوضح أن المرض لا ينتقل بالرذاذ مثل كورونا؛ بل عن طريق التواصل المباشر بسوائل الجسم.

وأشار إلى أنه لا يوجد طيران مباشر إلى أوغندا الموبوءة بالمرض؛ ما يعني أن احتمالية دخول المرض إلى ليبيا ضعيفة.

ونوّه إلى أنه رغم ضعف احتمالية دخول المرض إلى ليبيا، لكن الحذر مطلوب من حيث تدريب فرق الرصد والتقصي وزيادة درجة التأهب في منافذ البلاد.

Shares

The post الدغيس: مرض “إيبولا” من الأمراض الفيروسية الخطيرة وتصل نسبة الوفيات من المصابين به لـ 50% first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية