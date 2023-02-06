رئيس لجنة الطاقة يبحث شكاوى سكان المناطق القريبة من الحقول النفطية

اطلع رئيس لجنة الطاقة و الموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان عمر حجازي على الشكاوي المقدمة للمجلس الوطني للحريات العامة من قبل سكان المناطق الواقعة في نطاق الحقول النفطية وموانئ التصدير وما يعانوه من مشاكل بيئية وصحية نتيجة اهمال المؤسسة الوطنية للنفط لمطالبهم بشأن الحد من التلوث ، وكذلك مطالبهم بالاهتمام بالتنمية المكانية لتلك المناطق .

وأكد رئيس لجنة الطاقة و الموارد الطبيعية بأنه سيناقش هذه الشكاوي في اجتماعه القادم مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

كما أكد على ضرورة معالجة هذه الإشكاليات والنظر في معاناة سكان تلك المناطق .