عقيلة: الإعلان الدستوري هو الذي ستُجرى به الانتخابات التشريعية والرئاسية

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الإعلان الدستوري هو الدستور الذي ستُجرى به الانتخابات التشريعية والرئاسية، ونحن بحاجة لإجراءت تعديل للإعلان الحالي.

أضاف في جلسة المجلس اليوم: “أرى أن يجرى تعديل في الإعلان الدستوري ويكون القاعدة الدستورية ثم إجراء الانتخابات”.

وتابع عقيلة صالح: “تم تعديل الإعلان الدستوري وتقديم نسخة للمجلس الأعلى للدولة وأتمنى أن يؤيدوا هذا التعديل، بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد”.

وتابع قائلاً أن أي تصرف يخالف الدستور هو باطل، لذا يجب أن يصدر بعبارات واضحة ودالة ومختصرة ومتوافق عليه من الليبيين، وأن يستفتي عليه الشعب، ولن نتخلى عن وحدة البلاد ونرفض التدخل الأجنبي.