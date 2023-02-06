بليحق: غدا الجولة الثانية لانتخاب نائب رئيس البرلمان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2023

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن الجولة الثانية لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس ستجري غدا الثلاثاء بين النائبين الهادي الصغير وأحمد الشارف.

وأكد بليحق انتهاء الجولة الأولى من انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حيث كانت نتيجة التصويت هي حصول النواب الهادي الصغير على 35 صوت، أحمد الشارف 29 صوت، مفتاح الكرتيحي 20 صوت، معاذ رافع 11صوت، مصباح دومة 13 صوت، مهدي الاعور صوتان.

وأشار بليحق إلى وجود ورقتان ملغاتان من إجمالي 114 نائباً حاضرين لجلسة مجلس النواب.

ولفت بليحق إلى أن الجولة الثانية غدا الثلاثاء ستضم المترشحين الأعلى في عدد الأصوات وهما الهادي الصغير وأحمد الشارف.

وبين بليحق أن مجلس النواب سيناقش في جلسة الغد مقترح التعديل الدستوري الثالث عشر.