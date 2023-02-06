في جلسة رسمية.. المستشار صالح يقترح تعديل الإعلان الدستوري لإجراء الانتخابات

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أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أنه يرى إجراء تعديل الإعلان الدستوري بما يعتبر قاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي جلسة مجلس النواب الرسمية في بنغازي، اليوم الإثنين، قال المستشار صالح: “تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة، وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل، ونتمنى تأييدهم هذا التعديل لتحقيق مصلحة الوطن ومراعاة كل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع”.

ودعا المستشار صالح النواب إلى العمل على سرعة إعداد القاعدة الدستورية، مشيرا إلى مؤامرات يتعرض لها المجلس، الذي لن يتخلى عن وحدة البلاد ويرفض التدخل الأجنبي.

وانطلقت جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، في مقره بمدينة بنغازي بحضور 104 نائبين.

وسبق وأن دعا رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، الخميس الماضي، النواب إلى الالتزام بحضور تلك الجلسة دون الإشارة إلى أجندة أعمالها.