مركز الاستشعار عن بعد: ليبيا بعيدة عن زلازل تركيا وسورية

وجه المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، اليوم الإثنين، رسالة طمأنة للمواطنين في ليبيا؛ لافتا إلى أن الهزات الأرضية التي ضربت تركيا وسورية وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة كانت بعيدة عن ليبيا.

وقال المركز في بيان له عبر فيسبوك: “إن محطات الرصد العالمية سجلت هزة أرضية اليوم الإثنين في تمام الساعة 3:17 فجرا بالتوقيت المحلي لليبيا، وبلغت قوتها 7.8 درجة على مقياس الزلازل، ويقع المركز لهذه الهزة بمنطقة وسط تركيا بعمق 10 كم”.

وأوضح المركز أنه جرى تسجيل مجموعة هزات ارتدادية بعيدة وكان أقواها ست هزات تجاوزت قوتها ست درجات على مقياس الزلازل، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في سوريا ولبنان والعراق.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 على مقياس ريختر مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الإثنين.

وتوفي 284 شخصا وأصيب أكثر من 2300 آخرين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر اليوم الإثنين، بحسب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

من جانبها أكدت القنصلية العامة الليبية في إسطنبول، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي إصابات في صفوف الليبيين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر.

وقالت القنصلية، إنها تؤكد عدم تسجيل أي إصابات في صفوف الليبيين إثر الزلزال الذي ضرب عدد من مناطق الجنوب التركي حتى هذه الساعة.