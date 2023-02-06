«الدبيبة» يستقبل آمر القوات المشتركة البريطانية

استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الاثنين، آمر القوات المشتركة البريطانية الجنرال، جيم موريس، والمساعد العسكري للقوة «مارك تيلور»، بحضور سفيرة بريطانيا لدى ليبيا وعدد من المستشارين بالسفارة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة: “تم خلال اللقاء، مناقشة نتائج اجتماعات الوفد مع رئاسة الأركان العامة والإدارات الفنية بوزارة الدفاع، بشأن زيادة التعاون في المجال العسكري والتركيز على ملف التدريب ورفع الكفاءة الفنية في عدد من التخصصات”.

وأضاف البيان “كما تم مناقشة مساهمة المملكة المتحدة في توحيد المؤسسة العسكرية”.