الدبيبة يبحث مع مسؤولين بريطانيين زيادة التعاون العسكري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2023

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، آمر القوات المشتركة البريطانية الجنرال “جيم موريس” والمساعد العسكري للقوة “مارك تيلور”، زيادة التعاون في المجال العسكري.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بحضور سفيرة بريطانيا لدى ليبيا وعدد من المستشارين بالسفارة بحث نتائج اجتماعات الوفد مع رئاسة الأركان العامة والإدارات الفنية بوزارة الدفاع، بشأن زيادة التعاون في المجال العسكري والتركيز على ملف التدريب ورفع الكفاءة الفنية في عدد من التخصصات، كما تم مناقشة مساهمة المملكة المتحدة في توحيد المؤسسة العسكرية.