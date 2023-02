الدبيبة يبحث مع باتيلي عددًا من المقترحات لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الأحد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي؛ لمناقشة نتائج لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المحلية والدولية.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة عددًا من المقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال والتأكيد من قبلهما على ضرورة إصدار القاعدة الدستورية ليتم التركيز بشكل مهني على باقي الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات.

كما تم التطرق إلى دور التنمية في خلق الاستقرار، وأن تكون عادلةً من حيث توزيعها وتُراعي الأولوية.

