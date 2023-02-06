بليحق يعلن انتهاء الجولة الأولى من انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

الوطن| رصد

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بيلحق، إنتهاء الجولة الأولى من انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وجاءت نتيجة التصويت النواب المترشحين:

1_ الهادي الصغير (35 صوتا).

2- أحمد الشارف (29 صوتا).

3- مفتاح الكرتيحي (20 صوتا).

4- معاذ رافع (11 صوتا).

5- مصباح دومة (13 صوتا).

6- مهدي الأعور (صوتان).

وأوضح بليحق أن عدد ورقتان ملغاة وورقتين بيضاء من إجمالي 114 نائباً حاضرين في جلسة اليوم.

وقال: “ستقام الجولة الثانية من الانتخاب بين المرشحين الأعلى حصولاً على أصوات وهم النائب الهادي الصغير والنائب أحمد الشارف في جلسة غدٍ الثلاثاء”.

وأشار إلى أن المجلس سيناقش في جلسة الغد مقترح التعديل الدستوري الثالث عشر.