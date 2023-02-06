غدا جولة الحسم.. مجلس النواب يصوت على منصب النائب الثاني

أخبار ليبيا 24

صوت أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الإثنين، على اختيار النائب الثاني، حيث تحصل الصغير على أعلى الأصوات بواقع 35 صوتا مقابل 29 صوتا للشارف، من بين أصوات 114 نائبا حضروا الجلسة.

وسيخوض عضوا مجلس النواب الهادي الصغير وأحمد الشارف جولة الإعادة لاختيار النائب الثاني لرئيس المجلس غدا الثلاثاء.

وحسب الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، حصل المرشح مفتاح الكرتيحي على 20 صوتا، ومعاذ رافع على 11 صوتا، ومصباح دومة 13 صوتا، ومهدي الأعور صوتان، فيما أغليت وورقتان من إجمالي 114 نائباً حاضرين.

وأعلن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح عقد جولة الإعادة غدا، وذلك طبقا للائحة الداخلية.

كما سيناقش مجلس النواب في جلسة غد الثلاثاء مقترح التعديل الدستوري الثالث عشر.