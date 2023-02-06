تعليم الدبيبة: أنشأنا 39 مدرسة جديدة في 2022

قال مُدير إدارة التَّعليم الثانوي بوزارة التعليم بحكومة الدبيبة، رئيس لجنة دراسة طلبات إنشاء واستحداث المؤسَّسات التَّعليمية، “محمد المغربي” أن مجموع المؤسسات التعليمية والفصول الدِّراسية لِمرحلة التعليم الأساسي والثانوي التي أقرَّت اللجنة اِستحداثها خِلال العام 2022م بلغ 39 مؤسسة موزعة على 32 مراقبة تربية وتعليم في كامِل التُّراب الليبي.

وبَلغتْ المؤسَّسات التَّعليمية التي تم إنشاءها خِلال العام الماضي بشكل تفصيلي حسب إفادة رئيس اللجنة، (11) مؤسسة فيما تم اِستحداث فصول لِمرحلة التعليم الثانوي في عَدد (21) مؤسسة واستحداث فصول دراسية لِمرحلة التعليم الأساسي في عَدد (3) مؤسسات واستحداث فصول للتعليم الديني في مؤسستان تعليميتان وإنشاء روضة أطفال ومؤسسة تعليمية جديدة.

يُشار إلى أنَّ اللجنة شُكِّلتْ بقرار وزير التَّربية والتَّعليم رقم 574 لِسنة 2022م برئاسة مدير إدارة التعليم الثانوي، وعُضوية مندوبين عَنْ مصلحتَي المرافق التعليمية والتفتيش التربوي، وإدارتَي التخطيط والاِستراتيجيات والتعليم الأساسي، ويناط بها دراسة طلبات إنشاء واستحداث المؤسسات التعليمية المُحالة من مُراقبات التَّربية والتَّعليم بالبلدِيات، وفق المعايير المُعتمدة بهذا الشأن، بحسب بيان الوزارة.