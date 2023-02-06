شاهد | قوات تابعة للمنطقة العسكرية بالساحل الغربي تتدخل لإيقاف اشتباكات الزاوية

أعلنت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي التابعة للمجلس الرئاسي عن دخول القوة 103 التابعة لها إلى خط التماس لإيقاف الاشتباكات الدائرة في مدينة الزاوية.

وقالت المنطقة العسكرية في بيان رسمي صادر عن قيادتها أن “قوة ” محايدة ” دخلت نطاق الاشتباكات في الزاوية واستلمت مواقعها للفصل بين المتحاربين و رأب الصدع ووأد الفتنة التي يحاول البعض تأجيجها و لا عزاء للشامتين” .

وتدور اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة في مدينة الزاوية في منطقة ضي هلال والشرفاء على خلفية مقتل الشابين “مروان دراء” و”عاصم السنوسي” بالرصاص بمنطقة ضي هلال.

وأشارت وسائل إعلام محلية وشهود عيان إلى وفاة 4 اشخاص حتى الآن جراء الاشتباكات واصابة 4 آخرين، فيما تحدثت الوسائل عن حدوث عمليات قـتل واغتيــالات بالمنطقة.

ووجهت هيئة السلامة الوطنية الزاوية رسالة للمواطنين “نتيجة لاستمرار الاشتباكات المسلحة مند ساعات الليل المتأخرة إلى هذه اللحظة نهيب بالسادة المواطنين عدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية إلا للضرورة”.