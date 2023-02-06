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المرغني: ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا أولى بمصاريف «الرقص في فبراير»

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا صلاح المرغني، الخبير الحقوقي الليبي، إلى دعم ضحايا زلزال سوريا وتركيا، وتوجيه «مصاريف الرقص والغناء باسم فبراير» لدعم ذوي الضحايا.

كتب قائلاً على فيسبوك: “الزلزال الكبير الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا ، انتج دمارا كبيرا وضحايا بالالاف ان لم يكن بعشرات الالاف في ظل طقس بارد قارس قاس . لعلنا نقف فعليا مع الضحايا ونوجه مساعدات عاجلة قدر الإمكان وليكن اولها مصاريف الرقص والغناء المستوردة باسم فبراير( لا اعرف أي فبراير منهم ) لعل الله يفرج على البلاد والعباد وبالناقص من برقياتكم وبيان مركز الاستشعار الذي أفادنا بمعلومة قيمة جدا بأن سوريا وتركيا بعيدة !، ولله الامر من قبل ومن بعد”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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