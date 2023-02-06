المرغني: ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا أولى بمصاريف «الرقص في فبراير»

دعا صلاح المرغني، الخبير الحقوقي الليبي، إلى دعم ضحايا زلزال سوريا وتركيا، وتوجيه «مصاريف الرقص والغناء باسم فبراير» لدعم ذوي الضحايا.

كتب قائلاً على فيسبوك: “الزلزال الكبير الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا ، انتج دمارا كبيرا وضحايا بالالاف ان لم يكن بعشرات الالاف في ظل طقس بارد قارس قاس . لعلنا نقف فعليا مع الضحايا ونوجه مساعدات عاجلة قدر الإمكان وليكن اولها مصاريف الرقص والغناء المستوردة باسم فبراير( لا اعرف أي فبراير منهم ) لعل الله يفرج على البلاد والعباد وبالناقص من برقياتكم وبيان مركز الاستشعار الذي أفادنا بمعلومة قيمة جدا بأن سوريا وتركيا بعيدة !، ولله الامر من قبل ومن بعد”.